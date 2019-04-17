شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تعقد اليوم ندوة عن استطلاع هلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، اليوم الأربعاء ، ندوة علمية حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك ، وذلك بمقر المعهد . وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، ويحاضر فيها عدد من الأساتذة والخبراء المتخصصين بعلوم الفلك وأبحاث الشمس بالمعهد . ومن المقرر أن يشارك فى الندوة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، والدكتور أسامه رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد وممثلين عن دار الإفتاء وهيئة المساحة.

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