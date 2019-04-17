شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نجحنا فى تضمين اتفاقية التنوع البيولوجى اهتمامات القادة الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر خلال رئاستها لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، والمقرر لها حتى نهاية 2020، قد نجحت أثناء استضافتها للدول المشاركة بالاتفاقية في نوفمبر الماضى، بمدينة شرم الشيخ، في جعل الاتفاقية على أجندة القادة الدوليين والأمم المتحدة.

وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات لـ" الخليج 365" ، أنه خلال زيارتها الأخيرة لنيروبى، تم عقد فعالية بحضور أكثر من 18 وزيرا بدول مختلفة، لبحث أبعاد وخطة العمل للحفاظ على التنوع البيولوجى لما بعد 2020، ولفتت إلى نائب السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، شاركت بتلك الفعاليات مما يدلل على وجود دعم سياسى من الأمم المتحدة لتلك الاتفاقية، ونجاح مصر في توصيل صوت وأهداف الاتفاقية لها.

وأشارت إلى أنه على التوازى، كان هناك دور سياسى لمصر، حيث تم الاتفاق مع الرئيس البولندى، بصفته رئيس مؤتمر التغير المناخى لإعلان مبادرة للشباب على مستوى العالم لدمج التنوع البيولوجى على تغير المناخ ورفع مستوى توعية المواطنين بها.