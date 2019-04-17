"شقي عين شمس": "المطوة بتاعتي لكن البرشام لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

نفى مسجل شقي خطر، ألقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض عليه، حيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدًا أمام جهات التحقيق عدم تخصصه في بيع المنشطات أو المواد المخدرة.

فيما أقر المتهم الذي تم ضبط 1264 قرص مخدر، ومبلغ مالي 850 جنية، وسلاح أبيض "مطواة، بأنه يحوز مطواة قرن غزال، نظرا لوجود خلافات له مع آخرين، حيث اعتاد حمله للدفاع عن نفسه لكثرة خلافاته مع بعض الاشقياء والبلطجية، من أرباب السوابق بالمنطقة.

وكانت قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط مسجل شقى خطر اثناء تواجده بمحيط منزله بحوزته الأقراص المخدرة، لترويجها على عملائه، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.