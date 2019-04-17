اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي لـ"إعلام القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرين، الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، لمدة يومين، بعنوان "صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.

وأوضحت الدكتورة هبة الله السمري، عميد الكلية، في بيان، أن محاور المؤتمر تتلخص في مناقشة الفرص والتحديات التي تُواجه التعليم والتدريب الإعلامي في الجامعات بهدف تقديم صناعة إعلامية ناجحة، وكذلك استثمار التكنولوجيا المعاصرة في مجالات التدريس والتعرف على الطرق والمناهج المستحدثة في تدريس الإعلام، خاصةً الإعلام الرقمي في ضوء التطورات العالمية والبحث العلمي في مجال الإعلام.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن اليوم الأول من المؤتمر يناقش صناعة الدراما العربية في ظل التنافسية، فيما يبحث اليوم الثاني، دور رجال الصناعة والتجارة كشركاء في صناعة الإعلام وخدمة البحث العلمي. ​