اليوم.. رئيس "الفنون التشكيلية" يفتتح معرضين بمتحف طه حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الأربعاء، معرض الفنانين حلمي أمين محمد وكمال عبده، في تمام السادسة مساءً بمركز رامتان الثقافي في متحف طه حسين.
يأتي المعرض تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، على أن يستمر حتى الأربعاء 1 مايو المُقبل.
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