اليوم.. فاروق الباز يفتتح مؤتمر مؤسسة " الحلم المصري ـ الأفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

يفتتح الدكتور فاروق الباز، الأربعاء، مؤتمر إطلاق مؤسسة الحلم المصرى الأفريقي 2063، بحضور 20 سفيرًا إفريقيًا و100 شخصية من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والبرلمانيين والسياسيين، ورؤساء بعض الجاليات الإفريقية، لدعم التواجد المصري فى القارة.

وتستهدف المؤسسة إفساح المجال أمام كافة المستثمرين المصريين في اغتنام الفرص التنموية فى إفريقيا مشاركة لأشقائهم الأفارقة فى مشروعاتهم التنموية على كافة الأصعدة والمجالات التنموية المختلفة، وستضم المؤسسة أطراف عديدة من أغلب الدول الإفريقية على كافة الأصعدة اقتصاديا ودبلوماسيا.

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ويشهد المؤتمر إعلان إطلاق منتدى الإستثمار المصرى الإفريقى برئاسة رجل الأعمال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المسثمرين، ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، كما سيتم الإعلان عن أول منصة لتصدير الدواء الحكومى المصرى إلى كافة الدول الإفريقية بأسعار مخفضة فى إطار حرص القيادة السياسية فى مصر على تعزيز التعاون بين مصر والأشقاء فى كافة دول القارة السمراء.

ويشغل الباز منصب رئيس المجلس الإستشارى للمؤسسة، ويرأسها شرفيا الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

وتعد مؤسسة "الحلم الأفريقي"، أول مؤسسة تهتم بالقضايا الأفريقية المصرية المشتركة، وتهدف إلى دعم ملفات السلام والتنمية في أفريقيا، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجارى.