531 مقابل 22.. البرلمان يوافق على تعديل الدستور

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز، جاء ذلك في الجلسة العامة الرابعة للبرلمان اليوم، والتي امتدت قرابة 10 ساعات متواصلة، وكانت أبرز المواد التي أقرها البرلمان، هي المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة، بخلاف المواد الخاصة بالقوات المسلحة واستقلال القضاء.

وجاء نص التعديلات الدستورية المقترحة على النحو التالي: "المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد". الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح

وجاء نص التعديلات الدستورية المقترحة على النحو التالي: "المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد". Advertisements الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. اقرأ نص التعديلات كاملا من (هنا)

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