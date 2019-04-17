شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت عبدالمقصود نقيبًا لـ«صيادلة الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاز الدكتور صفوت عبدالمقصود بمقعد نقيب الصيادلة فرع الإسماعيلية للمرة الثانية على التوالى، في الانتخابات التي جرت، الثلاثاء، في مقر النقابة الفرعية. حصل «صفوت» على 306 أصوات مقابل 111 صوتا لإسماعيل دهشان.

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