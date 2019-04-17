شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرًا صحفيًا للدعوة للاستفتاء على تعديل الدستور الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية والقرارات المنظمة لها، وذللك في تمام الثالثة عصرًا في مقر الهيئه العامة للاستعلامات في مدينة نصر.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف «دعم مصر»، بتأييد 531 نائبا ورفض 22، وامتناع نائب واحد.