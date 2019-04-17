شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في المحافظات لاستقبال أعياد «شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم، وشدد المحافظون على الاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة وتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين، وشهدت الأسواق حملات مكثفة من مباحث التموين لضبط أي كميات من الأسماك والفسيخ الفاسد ومنع تداولها.

في الإسكندرية، شدد المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة في الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق، خاصة الشواطئ المجانية لحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين، ووضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورًا، ومراجعة موقف عمال الإنقاذ والغطاسين بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالة الغرق. كما شدد المحافظ على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة والجهات المعنية بتجهيز جميع الحدائق بالمحافظة، والعمل على رفع كفاءتها، وتكثيف الحملات للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لرواد الحدائق.

رفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق بالمنتزه

واجتمعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع جميع مستأجرى الشواطئ في نطاق المحافظة، حيث تم التنبيه عليهم بضرورة الاهتمام بتوفير خدمة جيدة للمواطنين والرواد، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة للشواطئ للحفاظ على الأمن، والاهتمام برفع كفاءة وصيانة المنشآت، وإعادة الدهانات لكى تظهر الشواطئ بالمظهر اللائق. وتم تجهيز الشواطئ المجانية التي تدار بمعرفة المحافظة من خلال إدارات الشواطئ بالأحياء، وتم التعاقد مع ١٥ مسعفًا على الشواطئ لتوفير خدمة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات على الشاطئ في حينه.

وقام اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، بجولة ميدانية لتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق بنطاق أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان لمتابعة استعدادات استقبال أعياد شم النسيم، وتابع أعمال رفع كفاءة ميدان مسجد سيدى بشر بحرى، وتفقد النافورتين المتواجدتين أمام بئر مسعود، وتم الوقوف على صيانة أعمدة الإضاءة بها، كما أشرف على أعمال رفع كفاءة وصيانة الكهرباء بميدان المندرة الجامع، وأعمال رفع الأتربة بشارع النبوى المهندس.

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وفى الشرقية، أمر المحافظ الدكتور ممدوح غراب برفع حالة الطوارئ، وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق ومصانع تصنيع الرنجة والأسماك المدخنة وكذلك منافذ ومحال عرض وبيع الأسماك، للتأكد من إجراءات التصنيع والتخزين، ولضبط الأسماك غير الصالحة قبل بيعها للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت حملة للرقابة التموينية برئاسة جمال زيدان، مدير عام الرقابة التموينية، من ضبط مصنع لتصنيع الأسماك «المدخنة- الرنجة» بمركز الحسينية، يعمل بدون موافقه جهات الاختصاص، وتم التحفظ على كمية من الأسماك قدرها 300 كيلوجرام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها، وتم تحرير القضية رقم 187 لسنة 2019 جنح مركز الحسينية. كما تم ضبط مصنع آخر يقوم بتصنيع الأسماك (المدخنة- الرنجة)، واستخدامه ملح سياحات في تصنيع الرنجة، وتم التحفظ على كمية الملح ومقدارها 2.5 طن على ذمة القضية رقم 188 لسنة 2019 جنح مركز شرطة الحسينية.

وفى دمياط، عقدت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل اجتماعاً، الثلاثاء، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال شم النسيم، بحضور اللواء إبراهيم سلامة، نائب مدير الأمن، واللواء عصام الليثى، سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات. ووجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم، وإلغاء الإجازات اعتبارا من غد الخميس حتى يوم شم النسيم، وتكثيف التواجد الأمنى في التجمعات، وزيادة الخدمات المرورية، مؤكدة تكثيف الحملات التموينية والرقابية والتفتيشية على المحال التجارية ومصانع الأغذية وأسواق بيع الأسماك المملحة والطازجة والمطاعم بمختلف أنحاء المحافظة لمراجعة التصاريح وإحكام الرقابة على الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات. وشددت المحافظ على مدير إدارة المواقف بزيادة أعداد السيارات التي تعمل بجميع الخطوط من كل أنحاء المحافظة إلى مدينة رأس البر.

وفى المنوفية، تمكنت حملة من مباحث التموين والطب البيطرى من ضبط مصنع أسماك مدخنة «رنجة» داخل مزرعة دواجن بقرية عمروس بمركز الشهداء، تبين أنه يعمل بدون ترخيص وبأسماء وهمية وأسماك مجهولة المصدر، وتم ضبط نحو طن أسماك و5 أطنان ملح و٥٠٠ صندوق خشبى، وتم تحرير محضر بالمخالفة وأخطرت النيابة العامة.

وقال عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم التحفظ على كل الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع الذي كان يبيع المنتجات بـ 4 أسماء شركات وهمية لعدم حصوله على تراخيص.