شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يشهد معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة، والذى أقامته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد، تحت شعار «تعلم فكر ابتكر أبدع أنتج»، شمل كافة الأنشطة الطلابية من منتجات يدوية وفنية وثقافية من مختلف إدارات القاهرة التعليمية البالغ عددها 32 منطقة. وأبدى المحافظ إعجابه بمنتجات الطلبة المختلفة فى كافة المجالات الصناعية والفنية والبيئية والتربية الزراعية، مؤكدًا أهمية ممارسة الطلاب مختلف الأنشطة بجانب المقرر الدراسى لصقل مواهبهم ومساعدتهم على الابتكار والإبداع، لخلق مجتمع متكامل داخل المدرسة.

كما شهد الحفل الفنى والذى ضم عددًا من الفقرات الغنائية والمسرحية، وعرض لفريق الصم وضعاف السمع، وتوجيه الشكر لكل المدرسين والموجهين القائمين على ممارسة الأنشطة الفنية بالمدارس.