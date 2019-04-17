شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يشهد معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة، والذى أقامته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد، تحت شعار «تعلم فكر ابتكر أبدع أنتج»، شمل كافة الأنشطة الطلابية من منتجات يدوية وفنية وثقافية من مختلف إدارات القاهرة التعليمية البالغ عددها 32 منطقة. وأبدى المحافظ إعجابه بمنتجات الطلبة المختلفة فى كافة المجالات الصناعية والفنية والبيئية والتربية الزراعية، مؤكدًا أهمية ممارسة الطلاب مختلف الأنشطة بجانب المقرر الدراسى لصقل مواهبهم ومساعدتهم على الابتكار والإبداع، لخلق مجتمع متكامل داخل المدرسة.
كما شهد الحفل الفنى والذى ضم عددًا من الفقرات الغنائية والمسرحية، وعرض لفريق الصم وضعاف السمع، وتوجيه الشكر لكل المدرسين والموجهين القائمين على ممارسة الأنشطة الفنية بالمدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر «عبدالعال» يشهد معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.