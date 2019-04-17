شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يرفعون «أعلام مصر» تحت القبة تأييدًا لـ «التعديلات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مجلس النواب، أمس، قبل التصويت على التعديلات الدستورية، إذاعة عدد من الأغانى الوطنية، مثل «يا حبيبتى يا مصر»، و«عظيمة يا مصر»، و«بلدنا»، وحمل عدد كبير من النواب أعلام مصر، تحت القبة، وجلسوا انتظارًا لبدء الجلسة العامة، حيث شهدت القاعة لأول مرّة منذ فترة، حضور هذا العدد الكبير من الأعضاء.

وأعلن الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة الائتلاف على ما انتهت له اللجنة التشريعية من صياغة التعديلات الدستورية، بقوله: «باسم الأغلبية أشكر جميع النواب، من وافق ومن اعترض، ما نحن بصدده هو قيمة لهذا المجلس الذي وصل إلى مستوى راقٍ من الحوار، وهو ما دفعنا إلى احترام كل المداخلات التي استمعنا إليها».

وأضاف «القصبى» أن الحياة السياسية لم تشهد حراكًا سياسيًا أو حوارًا مجتمعيًا بهذا الشكل من قبل، مطالبًا بأن يثبت في مضبطة المجلس كلمة «مدنية»، وأنها ليست عسكرية أو علمانية أو دينية.

كما وافق أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على التعديلات، وأكد أن الحوار المجتمعى شهد جهدًا كبيرًا، ووجّه حديثه لرئيس المجلس: «لقد أعطيت للعالم درسًا عن كيفية إدارة جِلسات التعديل الدستورى، أدت إلى أننا حصلنا على أفضل صورة، فلجنة الخمسين كتبت الدستور بحسن نية وبنوع من الخوف أجبرنا على التعديل واحترم حفاظنا على الموازنات المستقلة للهيئات القضائية».

وأعلن عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على التعديلات، وهو ما عززه هانى أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدًا أن مصر أمام حدث عظيم خلال هذه الفترة، خطوة عظيمة تتماشى مع التطورات التي تمر بها.

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وأشار أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن مصر تمر بمرحلة فارقة ولديها طموحات كبيرة، وأن هذه التعديلات جاءت في سبيل المزيد من التطور، كما استكمل محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجمهورى: «نفخر كأعضاء بالحوار المجتمعى، بالنتيجة التي وصلت إليها المناقشات».

وأيد أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، التعديلات المطروحة، بقوله: «ما مرّت به التعديلات من مناقشات أو سجالات، يشهد التاريخ أن هذه الأيام المشهودات والساعات الخالدات تشارك فيها الجميع في بناء بنية نظام سياسى يعد وثبة كبيرة في طريق الاستقلال».

وأوضح سيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الحزب وافق على التعديلات، رغم أنها لم تشتمل على كل المواد المطلوب تعديلها، معلقًا: «وضع دستور جديد مهمة قادمة يجب إنجازها خلال فترة البرلمان الحالى أو المقبل».

ووافق كل من سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، وفوزى فتى، رئيس هيئة حزب مصر الحديثة، وصلاح حسب الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، وشرعى محمد صالح، بحزب مصر بلدى، على التعديلات، بينما رفضها إيهاب منصور، رئيس هيئة الحزب المصرى الديمقراطى.

وأكد النائب محمد السويدى أن الدستور ليس قرآنًا، والتعديلات ضرورية».

وأعلن النائب مصطفى بكرى، موافقته كذلك، بقوله: «نحن أمام عدد من المواد الهامة وأذكر منها المادة 102 الخاصة بتمثيل المرأة، ولا أريد أن أستند إلى مقررات بكين في ذلك، إنما على الواقع المصرى الذي يوجب احترام هذه النسبة».