شكرا لقرائتكم خبر عن «تقليم جائر» لأشجار بكورنيش النيل.. و«البيئة»: سنتحقق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصرى اليوم»، أمس، حالات تقليم جائر لنحو 15 شجرة على كورنيش النيل، في المنطقة الواقعة بين كوبرى قصر النيل ومستشفى قصر العينى الجديد.

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وقال اللواء محسن مأمون، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، لـ«المصرى اليوم»، إنه يتم تقليم الأشجار المواجهة للسفارات المطلة على كورنيش النيل والشوارع الجانبية في محيط هذه السفارات، وفقا لتعليمات أمنية، وتم إخطار وزارة البيئة بخطابات رسمية، فضلا عن مشاركة ممثل للوزارة أثناء القيام بأعمال التقليم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تقليم أشجار في مناطق أخرى، وفقا لهذه التعليمات، ومنها منطقة المنيل.

من جانبها، شكلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لجنة فنية للوقوف على حالة التقليم والتأكد من أنه تم وفقا للاشتراطات البيئة، وحصول الجهة القائمة بالتقليم على موافقة مسبقة من الوزارة.

وقالت الوزيرة لـ«المصرى اليوم» إن الوزارة ستتحقق من واقعة تقليم الأشجار على كورنيش النيل، للتأكد من حصول الجهة المنفذة على موافقة رسمية من «البيئة»، موضحة أنه يشترط على الجهة التي تقوم بهذه الخطوة تقديم دراسة حول الآثار البيئية المترتبة على ذلك، وأن هناك مبررات تدفع باتجاه تقليم الأشجار لمصلحة البيئة.