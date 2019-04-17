شكرا لقرائتكم خبر عن «لافروف» في المنتدى العربي الروسي: نرفض الإملاءات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أهمية «منتدى التعاون الروسى العربى»، لتعزيز التعاون في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الدورة ستناقش الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقضايا التي تعرقل استقرار هذه المنطقة، مع التركيز على القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في اليمن وليبيا ومكافحة الإرهاب.

وأضاف لافروف، في افتتاحه الدورة الخامسة للمنتدى، أمس، بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، و14 وزير خارجية عربيا، أن بلاده ترفض الإملاءات الخارجية على دول المنطقة ومحاولات التدخل في شؤونها، مؤكدا أن موسكو ترى ضرورة إحلال الاستقرار وخلق الظروف الملائمة للتنمية في بلدان المنطقة والحفاظ على سيادتها، وأن الدورة الحالية لمنتدى التعاون الروسى العربى تعد مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الجانبين، موضحا أنه ستتم مناقشة واعتماد خطة التعاون للسنوات المقبلة.

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وثمّن أحمـد أبـوالغيـط المواقف الروسية من القضية الفلسطينية التي تواجه تحديات غير مسبوقة تستهدف مقوماتها الرئيسية، ومحدداتها التي تحظى بإجماع دولى، منتقدا في الوقت ذاته المواقف الأمريكية تجاه فلسطين.

وتابع أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في العامين الأخيرين، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، تُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وتبتعد عن حل الدولتين، الذي يُمثل الصيغة الوحيدة المعقولة لإنهاء الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أبوالغيط إن آفاق التعاون العربى- الروسى تبدو واعدة ومبشرة، فهى علاقة تقف على أساس بين كتلتين حضاريتين غنيتين، لديهما من التجربة التاريخية والعمق الثقافى والإنسانى ما يؤهلهما لبناء شراكة أوسع ونسج أوصر صداقة أكثر رسوخًا وامتدادًا.

وأشاد بالموقف الروسى الرافض للإعلان الأمريكى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مؤكدا أهمية أن يبقى هذا الموقف الأمريكى وحيدًا على الصعيد الدولى، لما ينطوى عليه من سابقة خطيرة تضرب المبدأ الرئيسى الذي تأسست عليه مختلف جولات التفاوض بين الدول العربية وإسرائيل.