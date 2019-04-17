شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مستقبل وطن عقد 300 مؤتمر لشرح أهمية التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود حسين، عضو مجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن، عقد أكثر من 300 مؤتمر بمدن مصر، للتثقيف بأهمية التعديلات الدستورية، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء.

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وأكد «حسين» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن حزب مستقبل وطن استقبل العديد من المصريين بالخارج، للتواصل معهم، مشيرًا إلى أن الجيل الثاني والثالث من الجاليات المصرية بالخارج، يلعبون دوراً في نقل صورة حقيقة عن مصر.

وكشف عضو مجلس النواب تفاصيل جولة حزب مستقبل وطن بالخارج قائلا:«الجاليات المصرية بالخارج تعشق مصر، ومهتمة بالشأن الداخلي»، مؤكدًا أن المصريين بالخارج، جاهزون للمشاركة في التعديلات الدستورية.

وأوضح أن المصريين بالخارج، اهتموا بمناقشة بعض نصوص التعديلات الدستورية، وخاصة ما يتعلق بالقضاء، وفترة الرئاسة، معلقاً «المصريون بالخارج فهموا حقيقة التعديلات، واستمعوا إلى شرح حول الإنجازات التي حدثت بمصر من 2014».