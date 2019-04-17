اليوم.. "الوطنية للانتخابات" تعلن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، في تمام الثالثة عصرا، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، في مدينة نصر؛ لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد موعده في داخل وخارج البلاد.

وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

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ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس الثلاثاء، نهائياً على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، بعد مناقشات امتدت قرابة 10 ساعات.

وافق على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على "أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".