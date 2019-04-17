التموين: حذفنا "الكائن الوهمي" من البطاقات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن أكثر من 100 مليون شخص كانوا مسجلين في بطاقات التموين عام 2017، متسائلًا: "هل في هذا التاريخ كنا 100 مليون؟".

وأضاف مدكور خلال لقاء مع فضائية DMC أمس الاثنين: "من الواضح أن هناك خلل جسيم وأعداد تم صرفها بشكل غير مسبوق، ووجدنا كمية عوار غير طبيعية موجودة في قاعدة البيانات".

وتابع: "أسر بالكامل كانت مكررة، وبدأنا المرحلة الأولى من التنقية، وبدأنا نشيل اللي بيسمى بالكائن الوهمي، اللي هو حد مش موجود".

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وأوضح مدكور أن ما يُعرف بـ"الكائن الوهمي" هو الشخص المتوفي أو مكتوب في خانة الاسم "س س س" أو "أصفار" في الرقم القومي، لافتاً إلى أن "كل هذا لم يُراجع عليه".

وتابع مدكور: "استلمنا المنظومة بهذا الشكل وهناك مليارات أهدرت بالفعل".