التموين: حذفنا "الكائن الوهمي" من البطاقات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن أكثر من 100 مليون شخص كانوا مسجلين في بطاقات التموين عام 2017، متسائلًا: "هل في هذا التاريخ كنا 100 مليون؟".
وأضاف مدكور خلال لقاء مع فضائية DMC أمس الاثنين: "من الواضح أن هناك خلل جسيم وأعداد تم صرفها بشكل غير مسبوق، ووجدنا كمية عوار غير طبيعية موجودة في قاعدة البيانات".
وتابع: "أسر بالكامل كانت مكررة، وبدأنا المرحلة الأولى من التنقية، وبدأنا نشيل اللي بيسمى بالكائن الوهمي، اللي هو حد مش موجود".
وأوضح مدكور أن ما يُعرف بـ"الكائن الوهمي" هو الشخص المتوفي أو مكتوب في خانة الاسم "س س س" أو "أصفار" في الرقم القومي، لافتاً إلى أن "كل هذا لم يُراجع عليه".
وتابع مدكور: "استلمنا المنظومة بهذا الشكل وهناك مليارات أهدرت بالفعل".
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