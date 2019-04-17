القومي للطفولة واليونيسف يطلقان مبادرة "دوي" لتمكين البنات بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، استهداف أربع محافظات تشمل أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، كمنوذج لبدء تنفيذ الزيارات الميدانية ونشر رسائل تمكين البنات الأطفال من خلال دليل للمعرفة الرقمية.

يأتي ذلك بعد وضع الخطة التنفيذية لمبادرة "دوّي"، التي أطلقها المجلس القومي للأمومة والطفولة، منذ فترة وجيزة، بالتعاون مع يونيسف مصر، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات الأطفال من خلال دعم حقوقهن وتقليل الفجوة النوعية والوصول إلى تحسين وضعهن بشكل ملموس في ظل وجود بعض التحديات التي تؤثر عليهن في مجالات الصحة الإنجابية والأداء الاقتصادي والتمكين بوجه عام.

وأشارت د.عزة العشماوي إلى أن المجلس نفذ على مدار الثلاثة أيام الماضية ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية ACDA بأسيوط، استهدفت تدريب مجموعة من الفتيات والفتيان بهدف تعزيز فرص الحصول على المهارات الحياتية من أجل الإدماج الاجتماعي للأطفال خاصة البنات، حيث تم تدريبهن على كيفية العثور على فرص أفضل للعمل والتعلم، وكيفية التفكير النقدي والقدرة على تطوير حلول إبداعية، وكيفية تنمية مهارات التواصل والحوار على المستويين الواقعي والافتراضي "الإنترنت"، كما تم تدريبهن على كيفية الوصول إلى المعلومات الصحيحة والتحقق من مصداقيتها ومصادرها.

ولفتت العشماوي إلى أنه سيتم إتاحة هذه المجموعة من التدريبات عبر صفحة "دوّي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي يرتكز على مشاركة الفتيان والفتيات على قدم المساواة في المجتمع الرقمي؛ لتعزيز قيادة الفتاة والتمكين الاجتماعي والحماية.

وأكدت د.عزة العشماوي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام بدور ريادي في التنسيق بين الأطراف المعنية من الوزارات المختلفة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ للخروج بخطة عمل تشاركية للمبادرة القومية "دوّي"، تكون بمثابة المحرك الرئيسي للتغيير من أجل ضمان مستقبل أكثر إنصافاً للفتيان والفتيات على حد سواء، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.