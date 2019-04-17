أخبار مصر | عاجل| مؤشرات بتقدم "كردي" على منصب نقيب الصيادلة.. ونجوى هاشم لفرعية الجيزة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| مؤشرات بتقدم "كردي" على منصب نقيب الصيادلة.. ونجوى هاشم لفرعية الجيزة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة، من فرز 5 لجان من أصل 10، وأوضحت المؤشرات الأولية تقدم الدكتور كرم كردي المرشح على منصب النقيب العامة والدكتورة نجوى هاشم، على مقعد النقيب الفرعي للجيزة.

يذكر أن العملية الانتخابية شهدت ارتباك فى عدد من المحافظات فى عملية التصويت منذ فتح صناديق الاقتراع صباح اليوم.

وأصدرت اللجنة العامة للإشراف علي انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور أحمد عطية، قرار أرسلته لرؤساء النقابات الفرعية بكافة المحافظات، تسمح فيه بالاستعانة بموظفين أو صيادلة، في حال تعذر وجود موظفين، لتسهيل إجراء العملية الانتخابية.

وتنافس 624 مرشحًا الانتخابات، بينهم 81 مرشحًا بالنقابة العامة وموزعين كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعدًا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحًا على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.