أخبار مصر | عاجل.. ننفرد بنشر أول مستند رسمي يكشف استعداد القضاة للسفر للأقاليم للإشراف على الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننفرد بنشر أول مستند رسمي يكشف استعداد القضاة للسفر للأقاليم للإشراف على الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على صورة من مستندات رسمية خاصة باستعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور، وذلك قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

وكشف المستند عن ترتيب الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد موعد سفر القضاة إلى محافظات الأقاليم والمقرر له يومي الخميس والجمعة المقبلين.

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وأظهرت الترتيبات المقررة وفقا المستند عن سفر 606 قاضي إلى 9 محافظات عن طريق رحلات الطيران، على أن يلحق بهم بقية الأعضاء عن طريق وسائل المواصلات والنقل الأخرى.

وتأتي هذه الاستعدادات قبل أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات التعديلات الدستورية من قبل البرلمان، بشكل رسمي، وهي التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها بأغلبية أعضاء مجلس النواب مساء أمس.

وبحسب مصادر قضائية بارزه، فإنه من المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم، تعلن فيه الموعد الزمني - بشكل رسمي - للاستفتاء على الدستور، والتي أكدت المصادر أنه من المقرر أن تكون أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل والموافق أيام 20 و21 و22 إبريل الجاري.