أخبار مصر | محاضرة عن ترميم التوابيت الخشبية في متحف قصر الأمير محمد علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة عن ترميم التوابيت الخشبية في متحف قصر الأمير محمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف قصر الأمير محمد علي توفيق، الدكتورة إيمان نبيل رئيس فريق ترميم الأخشاب بمنطقة اللاهون الأثرية، والتي ألقت محاضرة علمية متخصصة تناولت خلالها مراحل الترميم العلمي لاحد التوابيت الخشبية لحفائر اللاهون.

وتناولت نبيل عملية التوثيق الدقيق للتابوت باستخدام طرق الفحص والتحاليل المختلفة وقد أشارت إلى تكنيك صناعة التابوت محل الدراسة والذى يعد حالة فريدة حيث استخدم المصرى القديم الشيد الطينى كأرضية تحضير، وقد استخدم المصري القديم هذا التكنيك فى العصر المتأخر كبديل لطبقة الجسو الذى شاع استخدامه فى مصر القديمة.

وأوضحت نبيل أن السبب وراء استخدام الشيد الطينى، أنه مادة متوافرة فى الطبيعة وأضاف المصرى القديم له بعض المواد لتزيد من قوة التماسك مثل التبن المقرط وفضلات الحيونات.

وقد أكدت على الجهد المبذول من قبل فريق العمل على مدار أربعة أشهر لترميم التابوت، نظرًا لحالة التدهور الشديدة به وتعدد مظاهر التلف الناتجة عن التأثير المتبادل بين طبقات الشيد الطيني والخشب، كما تناولت جزء مهم فى عملية الاستكمال ودورة فى تدعيم الأثر.

وأكدت أن الهدف من عملية الاستكمال ليس التجميل، وإنما الهدف الأساسي هو تدعيم الأثر للحفاظ عليه للأجيال القادمة.