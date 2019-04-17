أخبار مصر | قيادات "الحرية المصري" في مؤتمر القاهرة.. نراهن على وعي الشعب فى المشاركة الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادات "الحرية المصري" في مؤتمر القاهرة.. نراهن على وعي الشعب فى المشاركة الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في احتفالية وطنية نظم حزب الحرية المصري مؤتمرًا جماهيريًا للحشد للتعديلات الدستورية في محافظة القاهرة وذلك بمسرح الجامعة العمالية "تحت شعار خليك مسئول" شارك في الدستور.

وقد كان على منصة الحضور النائب اسماعيل نصر الدين مساعد رئيس الحزب للشئون البرلمانية الذي شدد على ضرورة الخروج الحاشد للدستور موضحا أهمية تلك التعديلات الإستقرار مصر مشيدا بموافقة اعضاء مجلس النواب فى جلساته برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان باغلبية كاسحة على التعديلات الدستورية.

كما أكد الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب على وطنية المصريين ووعيهم والتفافهم خلف قيادة واعية وهي قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانبه راهن البرلمانى السابق طلعت القواس نائب رئيس الحزب على خروج محافظة القاهرة رجالا وشيوخ ومرأة ووطنيتهم و كثافة التصويت أيام الإستفتاء و أن الصوت في الصندوق هو طلقة في قلب أعداء الوطن وحجر بناء في أساس الاستقرار، وقد حضر المؤتمر قيادات من الأمانة المركزية وأمانة محافظة القاهرة وعدد من السياسين والشعبين.