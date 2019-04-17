أخبار مصر | في مؤتمر جماهيري بميت غمر.. حزب الحرية المصري يتأهب لحشد الجماهير في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مؤتمر جماهيري بميت غمر.. حزب الحرية المصري يتأهب لحشد الجماهير في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب الحرية المصرى مؤتمرا جماهيريا بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية حضرة اكثر من الفين من مواطنى الدقهلية تحت شعار خليك مسئول ... شارك في الدستور

وذلك ردا للجميل للدولة المصرية و من منطلق مسئولية المواطنين لدعم الدولة المصرية .

وحضر المؤتمر رئيس الحزب د. صلاح حسب الله . والأمين العام أحمد مهنى . وأمين التنظيم د. أحمد إدريس و أمينة المرأة د. جيهان البيومي ومن أمانة الدقهلية أحمد عبية أمين المحافظة . و هلال الشيخ أمين ميت غمر .

Advertisements

وكان د. صلاح حسب الله قد أكد فى كلمته على دور التكامل بين الأحزاب وريادة حزب الحرية المصري في ذلك وشرح التعديلات الدستورية وأهميتها لمواصلة طريق التنمية و الاستقرار مشيرا الى ان المصريين سيؤكدون للعالم كله انتصارهم للديمقراطية والحرية فى ممارسة حقوقهم السياسية من خلال التصويت بكثافة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وأكد احمد مهنى على دور الحزب الخدمي للمواطنين بمحافظة الدقهلية ومواطنين ميت غمر . وشكر جميع قيادات وأعضاء حزب الحرية بأمانة ميت غمر على التواصل مع الشارع المنصوري مشيرا الى ان مقر ميت غمر هو رقم 201 على مستوى مصر وبذلك قدم حزب الحرية المصري أكثر من 200مقر خدمي للمواطن المصري .

وأكد د. أحمد إدريس على خطة الحزب أيام الإستفتاء من توفير لعدد من وسائل الانتقال والمواصلات لتسهيل نقل الناخبين من وإلى المقار الانتخابية .ودور جميع الأمانات وخططهم في عملية الحشد مؤكدا ان الحزب أنهى جميع استعداداته لخوض مرحلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

‏