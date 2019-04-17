أخبار مصر | شيخ الأزهر يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبد الله سعود المالك الصباح

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تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، والذي انتقل إلى جوار ربه، يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 79 عاما.

وتقدّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة وذَوي الفقيد، داعيًا الله ــ عزّ وجلّ ــ أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُسكِنَه فسيحَ جناته، وأن يُلهِمَ ذَويه الصبرَ والسُّلْوانَ، "إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".