شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على موظفين بمركز المنصورة خلال إزالة بناء على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اثنان من الموظفين بالوحدة المحلية ببرق العز مركز المنصورة، الثلاثاء، إثر تعدي شقيقين عليهما أثناء تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف بالبلوك الأبيض على أرض أملاك الدولة بقرية «ميت خيرون» دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة سعد الفرماوي رئيس مركز ومدينة المنصورة، والعميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، وتبين إصابة كل من «السيد الورش، رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية» و«إبراهيم عبدالفتاح، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية» بجروح قطعية بفروة الرأس وكدمات متفرقة في الجسم.

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وبسؤال المصابين اتهما، «أحمد. م. ا» وشقيقه «هاني» بالاعتداء عليهما بآلة حادة أثناء تنفيذ حالة تعدي على أراضي الدولة.

وقال سعد الفرماوى رئيس مركز ومدينة المنصورة أنه تم توجيه المصابين إلى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتحرير محضر بالاعتداء بمركز شرطة المنصورة وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم مشددًا على

و شدد على ضرورة المحافظة على كرامة وهيبة الموظف واتخاذ اللازم نحو المتهمين، مؤكدا على أن الدولة قوية في أي وقت، وقال «نحن في خدمة المواطن، لكن البعض يحاول استغلال الاستفتاء على الدستور في القيام بأعمال غير قانونية ونحن سنتصدى لهؤلاء بكل حزم وقوة.