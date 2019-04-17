شكرا لقرائتكم خبر عن حبس موظف بنيابة القناطر لتزويره قرار وقف تحفظ على مخزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة القناطر الخيرية حبس موظف بالقلم الجنائي بالنيابة 4 أيام لاتهامه بتزوير توقيع أحد وكلاء النيابة على قرار فك الحظر عن مخزن دقيق متحفظ عليه في قضية تموين.

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كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من باكتشاف واقعة تلاعب في قرار منسوب لرئيس نيابة القناطر.

وبالفحص تبين من تحريات العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية أن القرار يخص فك التحفظ والحظر على مخزن دقيق متحفظ عليه من العام الماضي في قضية تموين حيث يقضي القرار بإعادة المخزن حيث شك نائب المأمور في عدم صحة توقيع رئيس النيابة.

وبالرجوع لرئيس النيابة أكد عدم صدور أي قرارات من هذا النوع وبالتحري تبين أن وراء إصدار القرار موظف بالقلم الجنائي حيث ألقي القبض عليه وإحالته للتحقيق وحبسه على ذمة التحقيق.