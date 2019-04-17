شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة «رؤية» تفوز في انتخابات «فرعية الصيادلة» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية، برئاسة المستشار ربيع حمادة فوز قائمة «رؤية» التي تضم على حجاب وبكري سعيد ومريان ميلاد بمقاعد «فوق السن» ورضوى جمال وناهد خميس ومحمد مسعد، تحالف مع القائمة بمقاعد «تحت السن» في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء.

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وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية 8 مرشحين على مقاعد تحت السن و4 على مقاعد فوق السن بعد انسحاب أحد المرشحين وقائمة واحدة لأول مرة في تاريخ النقابة وأدلى نحو 470 صيدلي بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأشرف على الانتخابات 3 لجان وهي «لجنة إدارية من المحافظة ومكونة من 14 فردًا ولجنة من الجمعية العمومية للصيادلة مكونة من 5 صيادلة، برئاسة الدكتور محمد أبوعلى بخلاف لجنة الإشراف القضائي.

جدير بالذكر أن مقعد النقيب حٌسم بالتزكية لصالح الدكتور مجدي ثابت النقيب الحالي.