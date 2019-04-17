شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يصدر قرارًا عاجلا من المغرب بشأن البطولة العربية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قرارا عاجلا من المغرب، بشأن البطولة العربية للأندية الثانية.

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وأعلن «آل الشيخ»، عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أنه بصفته رئيسا للدورة الثانية للبطولة العربية، فقد قرر أن تحمل اسم العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وغرد «آل الشيخ» في تغريدته المرفقة بصورة له مع العاهل المغربي: «أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي تكرم علينا بالموافقه… ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية».

وقبل إعلانه، أشاد تركي آل الشيخ بحفاوة استقبال شعب المغرب له، قائلا في تغريدة أخرى، الثلاثاء: «من أرض المغرب الحبيب بلدي الثاني الذي سعدت بزيارته ولمست حفاوة الترحيب والكرم غير المستغرب من أهلي المغرب».