دواوين الوزارات× 24ساعة..الصحة: تشغيل تجريبى لمبادرة الرئيس لعلاج غير المصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التضامن وزارة التضامن صور.. غادة والى تشهد حفل تخريج دفعة جديدة من متعافى "علاج مرضى الإدمان" وزارة التموين وزارة التموين التموين: لا صحة لإلغاء دعم السلع عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجا التعليم العالى التعليم العالى وزير التعليم العالى يوجه بتطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030 Advertisements التربية والتعليم والتعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم الفنى س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى وزارة الصحة وزارة الصحة الصحة: التشغيل التجريبى لمبادرة الرئيس لعلاج غير المصريين مسح 3185 أجنبيا وزارة الزراعة وزارة الزراعة الزراعة: 2 مليار جنيه و600 مليون جنيه تمويلات لمشروع البتلو حتى الآن وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء وزير الكهرباء : التنمية الاقتصادية لن تتحقق إلا من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وزارة القوى العاملة وزارة القوى العاملة وزير القوى العاملة لوزير الشئون الاجتماعية بتونس: مصر تمر بطفرة اقتصادية

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