شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات× 24ساعة..الصحة: تشغيل تجريبى لمبادرة الرئيس لعلاج غير المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.وزارة التضامن
صور.. غادة والى تشهد حفل تخريج دفعة جديدة من متعافى "علاج مرضى الإدمان"وزارة التموين
التموين: لا صحة لإلغاء دعم السلع عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجاالتعليم العالى
وزير التعليم العالى يوجه بتطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030
س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوىوزارة الصحة
الصحة: التشغيل التجريبى لمبادرة الرئيس لعلاج غير المصريين مسح 3185 أجنبياوزارة الزراعة
الزراعة: 2 مليار جنيه و600 مليون جنيه تمويلات لمشروع البتلو حتى الآنوزارة الكهرباء
وزير الكهرباء : التنمية الاقتصادية لن تتحقق إلا من خلال الاهتمام بالبنية التحتيةوزارة القوى العاملة
وزير القوى العاملة لوزير الشئون الاجتماعية بتونس: مصر تمر بطفرة اقتصادية
كانت هذه تفاصيل خبر دواوين الوزارات× 24ساعة..الصحة: تشغيل تجريبى لمبادرة الرئيس لعلاج غير المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.