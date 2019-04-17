شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للشئون الإسلامية" يخصص تخفيضات على مبيعات الكتب لطلاب الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف مد معرض الكتاب المقام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق يومًا آخر، نظرًا للإقبال الشديد على مطبوعات وإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقدم المجلس باقة متميزة من أهم وأحدث إصداراته وإصدارات الوزارة، وذلك بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة تصل لـ25% على جميع إصدارات المجلس والمجموعات والموسوعات وكتب اللغات المترجمة وكافة الإصدارات الحديثة.

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كما يقدم المجلس هدية أسطوانة مدمجة على كافة الفواتير البالغة 50 جنيها فأكثر وعدد 2 أسطوانة مدمجة على المبيعات البالغة مائة جنيه فأكثر ونسخة كاملة من المصحف المرتل لكل من يشترى بمبلغ 20 جنيه فأكثر حتى نفاد الكمية المتاحة.

