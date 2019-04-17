شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم ثروت حجاج على مقعد نقيب الصيادلة ببورسعيد ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كما أشارت المؤشرات الأولية لفرز أصوات محافظة بورسعيد، إحراز الدكتور ثروت حجاج تقدما علي أقرب منافسيه بواقع 269 صوتًا، مقابل 78 صوتًا للدكتور كرم كردي، وذلك علي مقعد النقيب العام للصيادلة.

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.