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تقدم ثروت حجاج على مقعد نقيب الصيادلة ببورسعيد ودمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كما أشارت المؤشرات الأولية لفرز أصوات محافظة بورسعيد، إحراز الدكتور ثروت حجاج تقدما علي أقرب منافسيه بواقع 269 صوتًا، مقابل 78 صوتًا للدكتور كرم كردي، وذلك علي مقعد النقيب العام للصيادلة. 

 

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

 

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ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعًدا.

 

 

 

 

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