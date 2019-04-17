البدري الهوارى نقيبا لصيادلة القاهرة.. ونجوى هاشم للجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، فوز الدكتور بدرى الهوارى، بمقعد نقيب صيادلة القاهرة، والدكتورة نجوى هاشم بمقعد نقيب صيادلة الجيزة، وهانى دنيا بمقعد نقيب الغربية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات بكافة المحافظات. Advertisements وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع. ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.

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