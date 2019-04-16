انت الان تتابع رئيس الزمالك لعلي عبد العال: لو متكلمتش هطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علي عبد العال

رفض رئيس نادي الزمالك، الامتثال لطلب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإعلان موقفه فقط من التعديلات الدستورية سواء بالموافقة أو الرفض. وقال رئيس الزمالك في الجلسة العامة للبرلمان: «يا ريس أنا لو ما اتلكمتش هطق»، ليرد علي عبد العال: «ناخد تصويت هل النواب هيوافقوا إنك تطق ولا لأ». ورفض رئيس الزمالك في كلمته، بعض مداخلات النواب المعارضين للتعديلات الدستورية، بقولهم إنها عبث، أو تفصيل أو أنها تعود بمصر إلى الوراء، مشيرا إلى أنها امتهان لمن تقدموا بمشروع تعديل الدستور.

وطالب بحذف هذه الكلمات من المضبطة، ليرد على عبد العال، قائلا: تم حذفها جميعا من المضبطة، متابعا: أنا حافظت عليك علشان ما خليت النواب موافقوش إنك تطق».وأعلن رئيس الزمالك، في النهاية موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة.وطالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أمس، النائب "رئيس نادي الزمالك"