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انت الان تتابع بدء عملية فرز انتخابات التجديد النصفي للصيادلة (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
فرز انتخابات الصيادلة
بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة في عملية فرز الصناديق بعد أن أغلقت اللجان أبوابها في تمام السابعة باستثناء عدد من المحافظات التي فتحت أبوابها بعد الموعد المحدد بساعات. كانت نقابة الصيادلة وفرعياتها فى المحافظات فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي يتنافس فيها 624 مرشحا، بينهم 81 مرشحا بالنقابة العامة موزعين كالتالي: 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، 68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعدا.
بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحا على مستوى الجمهورية، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل إذ تم انتداب 30 قاضيا من مجلس الدولة للإشراف عليها. الانتخابات انطلقت في غياب قوات الأمن، رغم مخاطبة النقابة لها منذ أسبوع تقريبا، الأمر الذي تسبب فى تأخير بدء عملية التصويت فى عدد من المحافظات منها
بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحا على مستوى الجمهورية، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل إذ تم انتداب 30 قاضيا من مجلس الدولة للإشراف عليها.
الانتخابات انطلقت في غياب قوات الأمن، رغم مخاطبة النقابة لها منذ أسبوع تقريبا، الأمر الذي تسبب فى تأخير بدء عملية التصويت فى عدد من المحافظات منها السويس وأسيوط والمنيا والإسكندرية والفيوم.
غياب الأمن فتح الباب أمام العديد من الأحاديث حول شرعية الانتخابات، خصوصا وأن هذه هى المرة الأولى التي يرفض فيها الأمن تأمين انتخابات الصيادلة.
وفتحت اللجان مقارها فى أغلب المحافظات فى تمام التاسعة صباحا بعد أن تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.
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