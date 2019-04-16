«الوطنية للتدريب» تعقد ورشة عمل لمديرين في الوزارات

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الأكاديمية الوطنية للتدريب
عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، ورشة عمل عن "أثر التدريب في كفاءة العاملين وإنتاجية المؤسسات"، التي شارك بها مديرون التدريب والموارد البشرية بمعظم الوزارات والهيئات العامة المصرية، وذلك بمقرالأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر. وتعقد الورشة للمرة الثانية، إذ دارت الورشة الأولى عن أهداف التدريب والتطوير واستمرارية التعليم كضرورة إستراتيجية لتحقيق أهداف المؤسسات، بينما تمحورت ورشة اليوم بشأن تجربة بناء القدرات للجهاز الإداري للدولة، وفي نهاية الورشة تم تقديم الشهادات لجميع المشاركين بها.
واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في 13 مارس الماضي، برنامج الإعلام الفعال للمتحدثين الحكوميين، الذي درب 30 متحدثا إعلاميا من معظم الوزارات المصرية، وتم إعداده بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء والأكاديمية الوطنية؛ لصقل مهاراتهم. وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس
واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في 13 مارس الماضي، برنامج الإعلام الفعال للمتحدثين الحكوميين، الذي درب 30 متحدثا إعلاميا من معظم الوزارات المصرية، وتم إعداده بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء والأكاديمية الوطنية؛ لصقل مهاراتهم.
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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