شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، إنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بـ«التشفي» أو «الشماتة»، مؤكدًا أن الإسلام حثنا على التعامل مع كافة الأديان بالتسامح، في إشارة منه إلى الحريق الذي نشب بكنيسة نوتردام التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الشماتة أحد أنواع «البغضاء».