شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية: نقل الوزارات للحي الحكومي بحلول منتصف 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه اعتبارًا من يونيو 2020 سيجري نقل الحكومة بالكامل للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «الحسيني»، في مداخلة «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن نقل الموظفين بالوزارات سيتم طبقًا لما ترتئيه كل وزارة، وأن هناك التزاما أمام الدولة والقيادة السياسية وسيتم انتهاء كافة الأعمال في التوقيت المحدد.

وتابع أن العمل يسير على قدم وساق بالحي الحكومي لمواكبة التوقيت الذي حددته القيادة السياسية.