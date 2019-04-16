شكرا لقرائتكم خبر عن «خارجية النواب»: المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ترسيخ للديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جموع المصريين بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، استكمالا لما بدأ من خطط التنمية والنهوض بالدولة المصرية.

وأضافت «يوسف» خلال لقائها في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلة: «المواطن المصري أثبت أنه مهتم بالمشاركة السياسية، بالرغم من نسبة الأمية، وهو المواطن الأكثر ثقافة في المنطقة لأنه يحرص على التعبير عن رأيه السياسي، ومتابعة البرامج السياسية».

وأردفت النائبة البرلمانية قائلة: «يجب أن يشارك المواطن في استفتاء التعديلات الدستوية لاستكمال ما بناه بعد الإخوان، وإعادة تشكيل خارطة الطريق»، متابعة: «الخطر ما زال قائما داخليًا وخارجيًا، ومحتاجين نكمل في طريق التنمية الذي بدأ، والمشاركة في تعديل الدستور تفتح أفقا جديدة في الديمقراطية».