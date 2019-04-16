شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن النواب»: علي عبد العال لن يقبل بوجود شيء مخالف للدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الصياغة النهائية التي توصلت إليها لجنة المناقشة داخل مجلس النواب، تؤكد الاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر من أجل إعادة دستور يكون في صالح المواطنين والدولة المصرية.

وأشار «أبوحامد» خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، إلى وجود انفتاح حقيقي أثناء انعقاد الجلسة الختامية والاستماع إلى كافة الآراء بكل حرية، مضيفًا: «الدكتور على عبدالعال لا يقبل وجود شيء يصبح مخالفا للدستور».