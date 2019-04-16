شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشارك في الدورة الثانية للجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في اللجنة الوزارية الخاصة بإجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الاتحاد الإفريقى الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة والتى تستضيفها مصر في الفترة من 14إلى 18 إبريل الحالى تحت عنوان «تطوير البنية التحتية الذكية من أجل تعزيز التحول والتكامل القاري في إفريقيا».

كما حضر من جانب وزارة الطيران كل من الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار إلياس صادق، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، حيث تشارك وزارة الطيران المدنى وشركاتها وهيئاتها التابعة ممثلة في الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والهيئة العامة للأرصاد الجوية وشركة سياف للتأجير التمويلى في هذا الحدث الكبير وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للتنمية AUDA والاتحاد الأوروبي EU ومنظمة الأمم المتحدة الدولية للسياحة UNWTO، وبمشاركة 250 شخصية هامة من مختلف الدول الإفريقية وبحضور وزراء وخبراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي المسؤولين عن قطاعات النقل والطاقة والسياحة والبنية التحتية وعدد من ممثلى المنظمات الأفريقية من بينها المنظمة الإفريقية للطيران المدني (الافكاك).

افتتح اللجنة الوزارية المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث أكد على أن الحكومة المصرية تسعى إلى التكامل والتعاون مع القارة الإفريقية من خلال الاتحاد الافريقي في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة وأضاف أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية للمرافق والطرق والمطارات وذلك لخلق مناخ استثمارى جيد.

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ومن جانبها، أعربت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، عن سعادتها باستضافة مصر لهذا الحدث الهام مؤكدة على أهمية تعزيز الربط الفعلى لدول القارة من خلال أوجه النقل المختلفة وبخاصة النقل الجوى .

وفى نفس السياق، أشار الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، أن مشاركة وزارة الطيران المدنى في فعاليات جلسات هذه اللجنة جاء لما يحظى به قطاع النقل الجوى من أهمية إقتصادية كبيرة لدى جميع الدول الإفريقية، مؤكدًاً على أن الوزارة تحرص دائمًا على المشاركة في مثل هذه الأحداث الهامة التي من شأنها توطيد التعاون المصرى الإفريقى في مجال صناعة النقل الجوى وتنمية البنية التحتية في إفريقيا، من خلال مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الإفريقية في مختلف مجالات النقل الجوى، وتعزيز الحوار بين القطاعات المختلفة من أجل وضع إستراتيجيات شاملة للنهوض بقطاع الطيران المدنى بالقارة، متمنيًا لجميع الدول المشاركة الخروج بنتائج مثمرة كل في مجال تخصصه بما يحقق التنمية المستدامة لجميع دول القارة السمراء.

هذا وقد تسلمت مصر رئاسة الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى المعنية بالبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة.

وخلال جلسات الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة تمت مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة في مجال النقل الجوى وتطوير البنية التحتية من أجل تحقيق أهداف محددة من أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي والتى يأتى على رأسها تنفيذ خطة العمل الخاصة بإنشاء السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوى الأفريقي SAATM وكذلك النظر في المبادئ الاسترشادية الخاصة بوضع آليات المفاوضات مع الدول غير الإفريقية بشأن اتفاقيات الخدمات الجوية وكذا التعاون الإقليمى في مجال إعداد التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروعات التطوير للمطارات وتقديم الاستشارات الفنية في مجال أجهزة ومعدات تأمين المطارات وأنظمة المطارات المتخصصة وكذلك التعاون في مشروع التأجير بالنظام الشامل (ACMI LEASE) للدول الإفريقية، فضلًا عن التعاون ونقل الخبرات في مجال التدريب على الأعمال التخصصية للأرصاد الجوية.