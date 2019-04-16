شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: «حريق نوتردام الأسوأ في تاريخ العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، حول حادث احتراق كاتدرائية نوتردام، بباريس.

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وقال حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أعتبر أن حريق كاتدرائية نوتردام أسوأ حدث في تاريخ الآثار بصفة عامة بعد حريق متحف ري ودي جانيرو، والعالم أجمع خسر بهذا الحريق»، معلقاً «الآثار تخص العالم كله، ونوتردام بباريس، كالأهرامات بمصر، فهي الهرم الأكبر بفرنسا».

وتابع عالم الآثار: «أعتقد أن الحريق الذي وقع بسبب الإهمال الشديد، لغياب وسائل التأمين الحديثة خلال أعمال الصيانة، نظرا لقدم الكنيسة، ولم أفكر في فرضية الإرهاب، لأني معتقد بأن هناك شخصا قد يرتكب هذه الجريمة، مهما بلغت درجة تخلفه العقلي»، مردفاً: «فرنسا طلبت إقامة معرضين للآثار بباريس، واقترحت على وزير الآثار الموافقة على إقامة معرض بفرنسا كهدية تضامن من الشعب المصري»، مشيرا إلى أن الاقتراح سيعرض على مجلس الوزراء غدا الأربعاء.

وأضاف: «مهما بلغت درجة دقة الترميم، نوتردام لن تعود إلى طبيعتها الأثرية مرة أخرى»، مطالبا بتجمع الأثريين المتخصصين بفرنسا، لتحديد الكيفية التي سترمم بها نوتردام.