شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: حرصنا على خروج حفل حماقي بشكل حضاري في حب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن حالات الإغماء القليلة التي حدثت بين بعض الطلاب، خلال حفل الفنان محمد حماقي، جاءت نتيجة الازدحام فيما بينهم، بالإضافة إلى الجو الحار، وتم التعامل الفوري معها وعودة الطلاب من جديد لمتابعة الحفل.

وشدد الخشت على حرص الجامعة على خروج الحفل بصورة حضارية تحت شعار في حب مصر.

كان آلاف الطلاب تفاعلوا مع المطرب محمد حماقي خلال حفله الغنائي بجامعة القاهرة، بأغنيته الجديدة «يزلزل» ضمن ألبومه الجديد «كل يوم من ده»، كما قدم حماقي عددا من الأغاني الأخرى القديمة والحديثة، حيث تفاعل الطلاب والحضور بشكل كبير مع أغانيه.