شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب» تنفي إقالة رئيس المصلحة.. ومصادر: يشارك في مؤتمر بالصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما أثير على بعض المواقع الإخبارية عن إقالة عبد العظيم حسين، رئيس المصلحة، من منصبه.

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وأكد بيان للمصلحة أن رئيس المصلحة مستمر في منصبه ويمارس مهامه الوظيفية، وأن ما أثير من مزاعم في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة.

وناشدت مصلحة الضرائب جميع الإعلاميين والصحفيين بضرورة مراعاة الدقة والتأكد من المعلومات التي يتم نشرها حتى لا يتم نشر الشائعات وذلك للصالح العام.

في نفس الصدد، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس مصلحة الضرائب غادر مطار القاهرة مساء الثلاثاء متوجها في مأمورية عمل بالصين كلفه بحضورها وزير المالية، محمد معيط، حيث من المقرر أن يشارك عبدالعظيم حسين في مؤتمر لرؤساء مصالح الضرائب والإيرادات.