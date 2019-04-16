شكرا لقرائتكم خبر عن الإبراشي: من يريد استكمال ثورة 30 يونيو سينحاز للتعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الإعلامي وائل الإبراشي إن المناقشات حول التعديلات الدستورية كانت حيوية للغاية، مما أدى لإعادة صياغة المادة 140 الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية. وتابع «الإبراشي»، خلال تقديمه ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن هذه التعديلات تأتي في إطار استكمال المشروع الوطني الذي قامت به الأسرة المصرية في ثورة 30 يونيو، لافتَا إلى أن مصر تعمل الآن على تطوير الدولة، ومن يريد استكمال ثورة 30 يونيو سينحاز للتعديلات الدستورية.

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