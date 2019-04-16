شكرا لقرائتكم خبر عن أحد الطلاب المرافقين للسيسي في قاعدة محمد نجيب: «فخور بجيشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فهمي، طالب بجامعة الإسكندرية وأحد مرافقي الرئيس في جولة قاعدة محمد نجيب، إن «الرئيس السيسي حريص دائمًا على مشاركة الشباب في كل شيء»، موضحًا: «أشكر الرئيس وقادة القوات المسلحة على استقبال الطلاب داخل القاعدة».

وأضاف في مداخلة «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الطلاب شعروا بالفخر بجيشهم المصري ومدى استعدادهم للقتال والدفاع عن الوطن».

وتابع: «كان الوفد كاملا من طلاب جامعة الإسكندرية، وقاعدة محمد نجيب كبيرة وشاملة كل شيء»، مضيفًا: «شعرت بالفخر لقوة الجيش المصري».