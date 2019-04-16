شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تعلن مواعيد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بمدن بدر والعبور و6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه عقد اجتماعا مع مسؤولى الجهات المنفذة لوحدات الإسكان الاجتماعى بمدن بدر والعبور و6 أكتوبر، للوقوف على برامج زمنية محددة للتسليم، خاصة لوحدات الإعلان الثامن المتأخرة في التسليم.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح إلى أنه تم الاتفاق على تسلم وحدات مدينتى العبور و6 أكتوبر التي يتم تنفيذها حاليا على 3 دفعات، بنهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر 2019، بينما يتم تسلم وحدات مدينة بدر على دفعتين، بنهاية سبتمير وديسمبر القادمين.

وأشار مسؤولو صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أنه سيتم البدء في إجراءات الاستعلام عن المستحقين، والإجراءات البنكية المختلفة، تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيها فور تسلمها من الجهات المنفذة.