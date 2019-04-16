شكرا لقرائتكم خبر عن القس نادى لبيب يحسم مقعد رئاسة السنودس الانجيلى وصدقة نائبًا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم القس نادى لبيب راعى ، الكنيسة الإنجيلية بالمقطم رئاسة الدورة الحالية من السنودس الإنجيلى ، وهو الهيئة العليا بالكنيسة الإنجيلية حيث حصد مقعده بالانتخاب بينما تم اختيار الشيخ صموئيل باقي صدقة نائبًا له ، وفاز القس رفعت فكرى ، بمنصب رئيس مجلس الحوار، فيما فاز عصام واصف ، بمنصب رئيس مجلس شئون الشيوخ من جانبه قال القس نادى لبيب لـ " الخليج 365 " أنه يسعى خلال تلك الدورة لاستعادة كافة الكنائس الإنجيلية المغلقة ، أو التى تم الاستيلاء عليها من قبل أخرين فى نزاعات قضائية أو خلافات مثلما جرى فى كنيسة الإسماعيلية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القس نادى لبيب يحسم مقعد رئاسة السنودس الانجيلى وصدقة نائبًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.