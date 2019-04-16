شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق علي قرض كويتي ويرفع أعمال الجلسات لـ12مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2019 بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.

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جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

وبمقتضي الاتفاقية يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2018 .