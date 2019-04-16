مؤشرات أولية.. تقدم كرم كردى على مقعد نقيب عام الصيادلة فى 10 محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، تقدم الدكتور كرم كردى، على مقعد النقيب العام، في 10 محافظات، بالتزامن مع استمرار فرز الأصوات.
وأحرز المرشح على مقعد النقيب العام للصيادلة، تقدما في محافظات: القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، قنا، البحر الاحمر، بمتوسط أصوات 4000 صوت فارق عن أقرب منافسيه.
وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.
ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.
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