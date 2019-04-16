شكرا لقرائتكم خبر عن كرم كردى يتقدم عن أبرز منافسيه فى "صيادلة الجيزة" بـ700 صوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، الفرعية بمحافظة الجيزة، تقدم الدكتور كرم كردي المرشح علي مقعد النقيب العام للصيادلة، عن أقرب منافسيه، الدكتور ثروت حجاج المرشح علي نفس المقعد، بواقع 700 صوت حتي الآن، ومازالت عمليات فرز الأصوات مستمرة.

كما أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بانتخابات النقابة الفرعية للقاهرة، تقدم الدكتور كرم كردي، بواقع 1200 صوت، عن أقرب منافسيه، الدكتور ثروت حجاج.

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